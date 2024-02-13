Перевод пенсионных накоплений в НПФ впервые признан незаконным без суда

Служба финансового омбудсмена приняла первое решение по жалобе клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ), который доказал, что пенсионные средства перевели в фонд из ПФР без его согласия, написал «Коммерсант».

Заявление жительницы Подмосковья поступило в декабре 2023 года. По словам финуполномоченного Татьяны Савицкой, гражданка сообщила, что, согласно выписке по пенсионному счету, полученной через Госуслуги, пенсионные накопления с 2018 года находились не в ПФР (сейчас — СФР), а в НПФ, с которым она не заключала договор. Почерковедческая экспертиза подписей в договоре и в заявлении о смене страховщика установила, что они поддельные.

6 февраля Служба финансового омбудсмена приняла решение, что пенсионные накопления, незаконно переведенные в НПФ, должны быть возвращены в СФР. Все средства, включая проценты за пользование накоплениями, должны быть возвращены в течение 30 дней. Решение омбудсмена вступает в силу через десять дней после утверждения.

Служба финуполномоченного получила права решения вопросов перевода пенсионных накоплений граждан в декабре 2023 года в связи с вступлением в силу поправок в профильный закон. Это первый такой случай, до сих пор неправомерно заключенный договор с НПФ можно было признать недействительным только в судебном порядке.