Центробанк допустил введение лимита на покупки в рассрочку

ЦБ рассмотрит введение лимита на максимальную сумму беспроцентной рассрочки
Центральный банк России рассматривает возможность введения предельной суммы бесплатной рассрочки, предоставляемой сервисами BNPL (buy now, pay later - "покупай сейчас, плати потом").
Об этом в Центробанке сообщили информационному агентству РБК. К 1 июня нынешнего года ЦБ намерен разработать поправки в законодательство, которые регламентируют приобретение товаров и услуг с использованием BNPL-сервисов. Речь идет о разном регулирование для двух моделей рассрочки - платной и бесплатной.
Платная рассрочка представляет собой фактически потребительский кредит. Такая рассрочка должна предоставляться профессиональными кредиторами. Бесплатная рассрочка будет предоставляться специализированными операторами. В этом случае для них будут установлены требования, которые обеспечивают защиту прав потребителей. Для сервисов бесплатной рассрочки ЦБ считает возможным введение дополнительного регулирования в виде лимита на сумму покупок.
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