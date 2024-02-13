Центробанк допустил введение лимита на покупки в рассрочку

Об этом в Центробанке сообщили информационному агентству РБК. К 1 июня нынешнего года ЦБ намерен разработать поправки в законодательство, которые регламентируют приобретение товаров и услуг с использованием BNPL-сервисов. Речь идет о разном регулирование для двух моделей рассрочки - платной и бесплатной.