Социальные пенсии вырастут  с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 7,5%.

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Как напоминают в минтруде, размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждает правительство исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год. Как отмечается в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления, который представлен на общественное обсуждение, в 2023 году величина прожиточного минимума пенсионера установлена в размере 12 363 руб. А в 2024 году этот показатель составил уже 13 290 руб. Исходя из разницы величин и определен процент индексации.

Повышение социальных пенсий проводится 1 апреля ежегодно. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд руб.

Выплаты повысятся более чем у четырех миллионов человек

Среди граждан, для кого повышается пенсия с 1 апреля, свыше 3,4 млн получателей социальных пенсий, в том числе и инвалидов, а также почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения (военнослужащих, членов их семей, а также участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаками "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей и других категорий).

Получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 938 руб. и после повышения составит 13 455 руб. Средние размеры выплат детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы увеличатся соответственно на 1392 и на 1403 руб. и после повышения составят 19 948 и 20 110 руб. соответственно.

Средний размер пенсионного обеспечения инвалидов из числа военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 1269 руб. и составит 18 236 руб. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличатся на 1345 руб. и на 1423 руб. соответственно: в результате совокупные средние размеры пенсионного обеспечения этих граждан составят 40 847 руб. и 56 083 руб. соответственно.