Названа сумма кешбэка, которую банки выплатили клиентам в 2023 году

В 2023 году крупные банки в общей сложности выплатили клиентам порядка 200 млрд рублей кешбэка. Данная сумма существенно превышает значения предыдущих лет, пишут «Ведомости».

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Отмечается, что еще в 2022 году Сбер, ВТБ, Совкомбанк и «Тинькофф банк» выдали клиентам более 150 млрд рублей кешбэка. Рост отчислений и трат кешбэка обусловлен расширением партнерских сетей и увеличением количества держателей карт, подчеркивают кредитные организации.

В публикации говорится, что специалисты зафиксировали смену лидеров среди категорий для списания полученного кешбэка за минувший год. Так, в 2023-м популярностью пользовались супермаркеты, кафе и рестораны, а в 2022-м – категории, которые связаны со строительством и развлечениями.

Ранее глава НСПК Владимир Комлев заявил о планах Национальной системы платежных карт (НСПК) в первом квартале 2024 года запустить онлайн-кешбэк при оплате через Систему быстрых платежей (СБП).