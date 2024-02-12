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Когда банк вправе поменять условия по кредитке

Банк не может в одностороннем порядке менять процентные ставки и величину льготного периода по кредитной карте, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова.

Когда банк вправе поменять условия по кредитке
© РИА Новости

По его словам, кредитное учреждение вправе корректировать все остальное по своему желанию, с оговоркой, что клиента необходимо уведомить заранее. Для этого достаточно разместить информацию на сайте банка, а увидит ее клиент или нет — не имеет значения. Поэтому граждане, как правило, узнают о подобных изменениях только в тот момент, когда происходит списание денег с карты, например, за уведомления об операции.

Однако в отдельных случаях банк может изменить процентную ставку и льготный период самостоятельно. Речь идет о случаях, когда такие условия прописаны в договоре. У кредитной карты может быть плавающая ставка. Другой вариант, когда в договоре прописано, что льготный период в первые шесть месяцев составит 100 дней, а дальше — на усмотрение кредитного учреждения.

Кредитный лимит банк имеет право определять на свое усмотрение и изменять его. Фиксированная сумма в договоре не прописана. Увеличить лимит могут для участников зарплатного проекта, дисциплинированных заемщиков, своих вкладчиков. Уменьшить — при наличии просрочек, росте долговой нагрузки или если клиент редко пользуется картой.

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Петр Гусятников
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