Россияне подали почти 46 млн онлайн-заявлений на пенсию

Граждане РФ, по последним данным, подали 45,9 млн заявлений на пенсию с помощью соответствующего суперсервиса на "Госуслугах". Об этом на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, рассказал зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

"В самых распространенных жизненных ситуациях, конечно, гражданин хочет получать услугу пакетно, которая может состоять из набора разных госуслуг. И для этого мы развиваем систему суперсервисов", - сказал Чернышенко.

По егло словам, всего суперсервисов - 13: "Правосудие онлайн", "Цифровое строительство", "Оформление европротокола", "Трудовые отношения онлайн", "Соцподдержка онлайн", "Онлайн-помощь при инвалидности", "Получение пенсии онлайн", "Поступление в вуз онлайн", "Рождение ребенка", "Цифровое исполнительное производство", "Дальвосточный и арктический гектар", "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов", а также "Обжалование штрафов за нарушения ПДД онлайн".

Как следует из презентации вице-премьера, с помощью суперсервисов россияне подали более 3,7 тыс. заявлений в суд, сформировали 32 тыс. планов строительства, оформили более 32. тыс. ДТП, подали более 34 млн заявлений на соцподдержку, 3,2 млн заявлений на помощь при инвалидности, 45,9 млн заявлений на пенсию.

Почти 1 млн абитуриентов воспользовались суперсервисом "Поступление в вуз онлайн". А с помощью сервиса "Рождение ребенка" было подано свыше 350 тыс. заявлений на регистрацию рождения, и более 450 тыс. граждан оформили в режиме онлайн прописку для детей.