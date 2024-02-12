В ВТБ рассказали о мошеннической схеме с голосовыми сообщениями

"Мошенники взламывают аккаунт "жертвы" в мессенджере и внимательного изучают переписку со знакомыми и коллегами. Подобрав подходящего собеседника, пишут ему текстовое сообщение от имени владельца аккаунта. Оно может и не касаться финансовых вопросов, например, "срочно пришли деньги, у меня форс-мажор". Задача мошенников - войти в доверие, поэтому они могут продолжать начатый ранее диалог или поднять тему, переписка о которой велась ранее, например, про день рождения друга или планы на выходные. "Завязав" диалог, мошенники копируют старые голосовые сообщения, что убеждает собеседника, что с ним действительно общается его знакомый или родственник, - указывают в ВТБ. - Только после этого злоумышленники переходят к просьбе о финансовой помощи, например, одолжить деньги на один день для оплаты квартиры. В итоге "жертва" переводит деньги на карту, номер которой присылает мошенник".