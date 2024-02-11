Россиянам напомнили о возможности получить пособие на ребенка

Чтобы получать пособие на ребенка от государства, нужно ежегодно подавать новое заявление в органы соцзащиты. Это необходимо для подтверждения нуждаемости семьи. Об этом говорится в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

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Право на единое пособие имеют семьи с детьми, чьи доходы ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

При расчете учитываются доходы всех членов семьи за последние 12 месяцев. В их числе зарплата до уплаты НДФЛ, доход индивидуального предпринимателя, алименты, пенсии, стипендии, больничные, а также доходы от продажи имущества.

Размер пособия зависит от степени нуждаемости семьи. Он может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 7,5-15 тысяч рублей.

В конце января президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Многодетной семьей в Российской Федерации будет считаться семья, имеющая трех и более детей, ее статус устанавливается бессрочно. Семьям гарантируют пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений и досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости.