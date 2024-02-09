В Москве приостановили взыскание долгов с участников СВО

Судебные приставы в Москве приостановили взыскание почти 15 тысяч долгов с москвичей, участвующих в специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ГУ ФССП). Общая сумма исполнительных производств превышает 2,7 млрд рублей.

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С начала специальной военной операции приостановлено 14,8 тыс. исполнительных производств на сумму свыше 2,7 млрд рублей в отношении должников, призванных на военную службу, а также участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Один из российских банков ранее оштрафовали на 55 тысяч рублей из-за сотрудника, который угрожал матери мобилизованного, чтобы выбить долг по кредиту ее сына. Коллектор названивал женщине по ночам, называл ее свиньей и обещал «вынуть душу». Самого злоумышленника уволили в конце 2023 года и оштрафовали на пять тысяч рублей.

Как рассказала сама женщина, в банке и в полиции игнорировали ее жалобы. Отреагировали только в региональном отделении ФССП. В итоге банк и сотрудник получили штрафы. Кроме того, банк пообещал матери мобилизованного погасить долг сына, выплатить моральную компенсацию, а также снабдить его необходимыми на СВО вещами.