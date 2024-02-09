Минтруд сообщил о планируемой индексации социальных пенсий

"В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в 2024 году размещен для общественного обсуждения", - сообщили в министерстве.