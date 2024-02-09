В России выявили тысячи финансовых пирамид

По итогам 2023 года в России удалось выявить более 5,7 тысячи финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг. Lenta.ru

"В 2023 году регулятор обнаружил на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее. По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов - на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг", - отметили в Центробанке.