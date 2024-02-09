Читай, смотри, экономь. «Лента.ру» расскажет, как сократить расходы на коммуналку

В рамках нового проекта «Имеешь право» издание рассказывает, как граждане России могут легко получать льготы и компенсации

На крупнейшем федеральном СМИ России «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) при поддержке Института развития интернета стартовал масштабный проект «Имеешь право», который в легкой и доступной форме объясняет, на какую помощь от государства может рассчитывать гражданин и как её получить.

С 1 июля 2024 года в России произойдет индексация платы за жилищно-коммунальные услуги, и суммы в квитанциях увеличатся от 4% до 15% в зависимости от региона страны. При этом в нашей стране действует целый ряд государственных программ, которые предоставляет россиянам огромное количество льгот, выплат и бесплатных возможностей.

Материалы первого блока проекта «Жильё и ЖКХ» уже доступны на сайте. В них – полезная информация о том, как не платить за вывоз мусора, если вы уехали в отпуск или командировку, как вернуть часть денег за отделку квартиры в новостройке и платить по квитанциям на 30-50% меньше. Все лайфхаки публикуются в удобных для аудитории форматах – понятный текст, наглядные картинки, динамичные анимированные видео. Материалы следующих блоков («Семья и дети», «Образование», «Бизнес» и другие) будут выходить два раза в неделю на «Ленте.ру».