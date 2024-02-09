Россиян предупредили о новой схеме обмана через мобильные банковские приложения
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Об этом сообщил Lenta.ru руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.
Злоумышленники от лица якобы сотрудников банков в ходе телефонного разговора с потенциальными жертвами сообщают, что те не установили необходимое обновление для мобильного приложения банка. Затем злоумышленники объясняют, как это сделать.
После совершения указанных действий жертву просят зайти в приложение, в результате чего мошенники получают доступ к паролю, что, в свою очередь, дает им возможность совершать операции с финансами.
"Злоумышленники не ведут долгих подготовительных бесед", - резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что мошенники для обмана россиян стали применять боты в Telegram, позволяющие подменять номера различных государственных органов и служб. В частности, схему обмана злоумышленники провернули со стационарным номером телефона регионального управления ФСБ России по Архангельской области.
ВТБ, в свою очередь, предупреждал, что телефонные мошенники начали применять музыку из рекламных роликов российских банков для имитации работы своих "контакт-центров".