Кабмин РФ одобрил новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год

Правительство России одобрило проект поправок к законопроекту, подразумевающему единый налоговый вычет по НДФЛ в пределах 400 тыс. рублей в год для долгосрочных сбережений россиян.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов России.

«Одобрен проект поправок ко II чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. рублей в год) для долгосрочных сбережений», — говорится в релизе.