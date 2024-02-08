Аналитики спрогнозировали курс доллара до конца недели

Чистые продажи валюты ЦБ в ближайший месяц сократятся вдвое, что может повлиять на курс валют.

Курс доллара замедлил рост на этой неделе. В среду торги закрылись на отметке 91,27 ₽ за доллар, что на 22 копейки выше значений пятницы. По состоянию на 9:20 по московскому времени 8 февраля 2024 года американская валюта торгуется около 91,25 ₽, свидетельствуют данные Мосбиржи.

С 7 февраля по 6 марта 2024 года чистые продажи валюты Банком России сократятся в два раза: с 15,9 миллиарда ₽ до 8,1 миллиарда ₽ в день. По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Дениса Буйволова, это «умеренно негативно» скажется на российской валюте. До конца недели он ожидает курс в диапазоне 89,5–91,5 ₽ за доллар.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов считает, что продажи валюты поддержат рубль наряду с сезонным ослаблением импорта.

«В отсутствие исполнения крупных сделок по покупке активов у нерезидентов и ухудшения внешнего фона это способно вернуть доллар в наш целевой диапазон — 85–90 ₽. Надеемся, что произойдёт это уже на текущей неделе», — рассказал он «Коммерсанту».

«Снижение продаж валюты может негативно сказаться на курсе рубля в краткосрочной перспективе, поэтому наши ожидания на неделю составляют 89,5–93 ₽ за доллар», — прогнозирует директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков.