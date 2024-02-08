Валишвили: деньги из зарубежных счетов можно вывести через банки Беларуси

Чтобы вывести деньги из зарубежных банков во время блокировки нужно воспользоваться услугами посредников. Или перевести средства на счет в банки дружественных или нейтральных стран, к которым относятся, например, Белоруссия, Армения, Таджикистан. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«Многие банки ограничивают операции для россиян и закрывают их счета, опасаясь попасть под вторичные санкции США. Но эти ограничения можно обойти с помощью финансовых посредников и перевода средств в банки других стран, например, Армении, Белоруссии, Таджикистана», — передает слова Валишвили издание «Прайм».

По словам специалиста, если счет уже заблокирован, то можно снять наличные или вывести деньги на альтернативный счет либо на счет бенефициара и акционера компании. В качестве оснований нужно указывать выплату займа или дивидендов. Физические лица могут просто закрыть счет, тогда банк будет должен вернуть им деньги.