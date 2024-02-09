Курс доллара на Мосбирже за одну минуту взлетел почти на три рубля

«Сложно сказать, мне кажется, это связано просто со снижением в целом ликвидности на валютном рынке, и поэтому, возможно, была подана до этого достаточно крупная заявка на покупку долларов. А заявка была технической и быстро ретировалась. Поэтому я думаю, что это отражение снижения ликвидности торгов на валютном рынке, но не какая-то трендовая новость, то есть это просто результат появления какой-то крупной заявки, которую потом также быстро и убрали. Поэтому такие технические вопросы иногда возникают на Мосбирже, но это не та ситуация, которая кардинально влияет на какие-то среднесрочные или долгосрочные тренды, это скорее разовая операция, которая оказала влияние на ход торгов сегодня. А курс евро следует за курсом доллара, потому что есть кросскурсы, и, если растет доллар, то также через кросскурс растет и евро. Поэтому в данном случае это отражение ситуации по курсу рубль-доллар».