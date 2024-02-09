Курс доллара на Мосбирже за одну минуту взлетел почти на три рубля

В 14:15 мск на валютном рынке произошел аномальный скачок курса доллара: котировки пары доллар рубль взлетели с 90 рублей 83 копеек до 93 рублей 53 копеек. И уже в следующую минуту доллар вернулся обратно. Почему это произошло?
Комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов:
«Сложно сказать, мне кажется, это связано просто со снижением в целом ликвидности на валютном рынке, и поэтому, возможно, была подана до этого достаточно крупная заявка на покупку долларов. А заявка была технической и быстро ретировалась. Поэтому я думаю, что это отражение снижения ликвидности торгов на валютном рынке, но не какая-то трендовая новость, то есть это просто результат появления какой-то крупной заявки, которую потом также быстро и убрали. Поэтому такие технические вопросы иногда возникают на Мосбирже, но это не та ситуация, которая кардинально влияет на какие-то среднесрочные или долгосрочные тренды, это скорее разовая операция, которая оказала влияние на ход торгов сегодня. А курс евро следует за курсом доллара, потому что есть кросскурсы, и, если растет доллар, то также через кросскурс растет и евро. Поэтому в данном случае это отражение ситуации по курсу рубль-доллар».
Рынок тонкий, поэтому реакция на крупную заявку на покупку или продажу в торговую систему мгновенная. Аналитики называют это «ошибкой толстого пальца», объясняет директор инвестиционной компании «Инвестлэнд» Игорь Вагизов:
Игорь Вагизов директор инвестиционной компании «Инвестлэнд»:
«Такие случаи бывают, особенно на неликвидных рынках, поэтому я бы сказал, что это старый известный постулат, «синдром толстого пальца», когда рынки очень ликвидные, даже очень большая случайная заявка на покупку или продажу не может сдвинуть рынок. Валютный рынок сегодня представляет достаточно небольшое количество участников, особенно в долларе. Мы видим, что в юане такого скачка сегодня не было, поэтому я думаю, что это колебания, связанные с ошибкой в выставлении заявки».
В последний раз подобная аномалия была зафиксирована 16 января. Это было, пожалуй, самое яркое событие на валютном рынке в прошлом месяце. Тогда курс доллара за одну минуту взлетел почти на пять рублей.