ЦБ раскрыл объем реструктурированных кредитов россиян в 2023 году
Российские банки в 2023 году реструктурировали около 300 тысяч кредитов граждан РФ. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Общая сумма реструктурированных кредитов в 2023 году составила 150 миллиардов рублей. В ЦБ отметили, что в целом таких заявок в прошлом году было меньше, чем в 2022 году. Регулятор считает, что это свидетельствует об адаптации малого и среднего к сложившимся условиям.
«В основном задолженность граждан банки реструктурировали по собственным программам», — указали в ЦБ.
В частности, в последнем квартале 2023 года банки предоставляли кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей (31 тысяча кредитов) и проводили реструктуризацию по кредитным договорам субъектов МСП (около 5,5 тысяч).
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