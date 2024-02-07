ЦБ раскрыл объем реструктурированных кредитов россиян в 2023 году

Российские банки в 2023 году реструктурировали около 300 тысяч кредитов граждан РФ. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Общая сумма реструктурированных кредитов в 2023 году составила 150 миллиардов рублей. В ЦБ отметили, что в целом таких заявок в прошлом году было меньше, чем в 2022 году. Регулятор считает, что это свидетельствует об адаптации малого и среднего к сложившимся условиям.