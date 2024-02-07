Путин: индексация соцвыплат в России с 1 февраля коснулась почти 20 млн россиян

Российский президент Владимир Путин сообщил, что индексация ряда социальных выплат в стране с 1 февраля коснулась почти 20 млн граждан. RT на русском

На совещании с членами правительства президент напомнил о повышении многих выплат на 7,4%. Так, размер материнского капитала на первого ребенка достиг 630 тысяч рублей, на второго — 833 тысяч. Парламентская газета