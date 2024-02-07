Украинцам разрешили до конца года обменять российские рубли

Украинским предприятиям и физическим лицам разрешили проводить до конца 2024 года безналичный обмен российских и белорусских рублей, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Как пишет издание «Страна», этот закон был принят еще в конце декабря прошлого года, а соответствующий подзаконный акт (постановление Нацбанка) появился только сейчас.

Отмечается, что продажа или обмен российских и белорусских рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз в отношении каждого из указанных видов валюты, и только в безналичной форме.

В сообщении говорится, что право на разовый рублевый валютообмен предоставляется до 31 декабря 2024 года. Кроме того, постановлением НБУ разрешил финансистам в упрощенной процедуре снимать с валютного контроля операции по поставкам товаров, подпадающих под гуманитарную помощь и оформленных соответственно.