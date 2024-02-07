В ЦБ высказались о требованиях к квалифицированным инвесторам
Планы Банка России ужесточить требования к россиянам, которые хотят получить статус квалифицированного инвестора, подтвердили в Банке России. Об этом сообщает Aif.ru.
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в кулуарах конференции по финансовой грамотности ФИНФИН заявил, что минимальный размер активов поднимут сначала с 6 миллионов до 12 миллионов рублей, а затем — до 24 миллионов рублей. Речь идет о квалифицированных инвесторах.
Мамута отметил, что данная реформа соответствует плану, представленному в 2023 году. Проект нормативного акта, который постепенно повысит требования к квалифицированным инвесторам, находится на этапе общественного обсуждения.
«Мы слышим отзывы со стороны участников рынка, которые возражают против повышения суммы активов, но считаем, что эта тема обсуждалась достаточно», — заявил он.
Целью ужесточения требований Мамута назвал ограждение россиян от необдуманных решений и потери денег. По словам представителя ЦБ, статус квалифицированного инвестора открывает доступ к более широкому кругу инструментов, в том числе с высоким риском, который не все участники рынка вполне осознают.