Эксперт оценил идею разрешить россиянам есть продукты в магазинах до их оплаты на кассе

Если говорить о позитивных моментах, связанных с инициативой, можно отметить, что для некоторых покупателей, которые привыкли до оплаты товара употреблять его в пищу, ситуация станет более комфортной – не будет лишних разговоров с охраной и прочего. Но на самом деле рисков и спорных моментов, на наш взгляд, здесь тоже хватает. В настоящее время употребление товара в пищу до его оплаты не совсем легально, потому что, согласно Гражданскому кодексу, до момента оплаты и передачи товара потребителю его собственником является магазин, продавец. Употребление в пищу неоплаченного товара, по сути, приравнивается к причинению имущественного вреда в том или ином размере – в зависимости от того, сколько стоит употребляемый товар. И внесение поправок в закон «О защите прав потребителей» эту коллизию не снимет, потому что момент заключения договора купли-продажи и момент возникновения у покупателя права собственности урегулированы нормативным актом более высокого уровня. Кроме того, административной и уголовной ответственности за имущественный вред никто не отменял. Так что если говорить о том, каким образом следовало бы урегулировать этот вопрос, то, считаю, наиболее правильным подходом было бы разрешить употреблять в пищу на территории магазина уже оплаченные товары, например, когда покупателю нужно срочно покормить ребенка или ему не хочется выходить из магазина из-за плохой погоды и так далее. Но делать это нужно разрешить именно после оплаты товара, когда, согласно всем действующим нормам, он уже принадлежит потребителю и к нему уже перешло право собственности.

Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"