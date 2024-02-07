Эксперт оценил идею разрешить россиянам есть продукты в магазинах до их оплаты на кассе
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение разрешить покупателям в России употреблять продукты в магазинах до их оплаты на кассе, выразив мнение, что соответствующая инициатива требует доработки.
Ранее в России подготовили законопроект, предполагающий, что покупатели смогут употреблять продукты питания на территории торговых площадей до оплаты их на кассе, передавали «Известия». Такая возможность появится в том случае, если у продукции будет упаковка и фиксированная стоимость, говорится в публикации. Инициатива принадлежит главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову. Он указал на отсутствие в законодательстве прямого запрета на употребление продуктов питания до оплаты. Вместе с тем, как уточнил глава комитета, нет и соответствующего разрешения.
Если говорить о позитивных моментах, связанных с инициативой, можно отметить, что для некоторых покупателей, которые привыкли до оплаты товара употреблять его в пищу, ситуация станет более комфортной – не будет лишних разговоров с охраной и прочего. Но на самом деле рисков и спорных моментов, на наш взгляд, здесь тоже хватает. В настоящее время употребление товара в пищу до его оплаты не совсем легально, потому что, согласно Гражданскому кодексу, до момента оплаты и передачи товара потребителю его собственником является магазин, продавец. Употребление в пищу неоплаченного товара, по сути, приравнивается к причинению имущественного вреда в том или ином размере – в зависимости от того, сколько стоит употребляемый товар. И внесение поправок в закон «О защите прав потребителей» эту коллизию не снимет, потому что момент заключения договора купли-продажи и момент возникновения у покупателя права собственности урегулированы нормативным актом более высокого уровня. Кроме того, административной и уголовной ответственности за имущественный вред никто не отменял. Так что если говорить о том, каким образом следовало бы урегулировать этот вопрос, то, считаю, наиболее правильным подходом было бы разрешить употреблять в пищу на территории магазина уже оплаченные товары, например, когда покупателю нужно срочно покормить ребенка или ему не хочется выходить из магазина из-за плохой погоды и так далее. Но делать это нужно разрешить именно после оплаты товара, когда, согласно всем действующим нормам, он уже принадлежит потребителю и к нему уже перешло право собственности.Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"
В настоящее время покупатели не несут ответственности за случайно поврежденный ими товар, который не был оплачен на кассе магазина, подчеркнул специалист.
«Это обратная сторона медали. Поскольку собственником всех товаров в магазине является продавец, то если потребитель что-то непреднамеренно повреждает, например, он задевает неудачно поставленную бутылку, она падает и разбивается, то, согласно действующему законодательству, все риски лежат на магазине. И это вполне логично, потому что собственник товара – это магазин, если товар повреждается – он и несет ответственность. Так что действующие в настоящее время базовые принципы обеспечивают баланс интересов. И если магазин хочет предоставить возможность потребителю съесть что-то в зале, то для его удобства либо делают кассы самообслуживания, либо зоны общепита. Все это практикуется – компании сами стараются идти навстречу покупателям там, где это действительно уместно и возможно», - сказал он.
Подходить к вопросу реализации инициативы парламентария следует «аккуратно и комплексно», считает Павлов.
«Если уж и вносить изменения в закон «О защите прав потребителей», то вместе с этим нужно менять и Гражданский кодекс, и Кодекс об административных правонарушениях, и даже Уголовный кодекс», - заключил собеседник.
Экономисты ранее подсчитали, какие продукты стали доступнее в январе.