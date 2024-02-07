ЦБ: каждый десятый пострадал от кибермошенников в 2023 году

Согласно данным Банка России, каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от действий киберпреступников. Результаты опроса, в котором приняли участие свыше 395 тысяч человек, опубликовали на официальном сайте регулятора.

Число людей, которые столкнулись с мошенниками, за прошлый год выросло. Пострадали от их действий около 10% опрошенных. Как правило, сумма потери была менее 20 тысяч рублей.

«Обычно жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги. Примерно треть пострадавших от мошеннических действий по факту хищения денег обращались с заявлением в свой банк», — рассказали в ЦБ.

Самой распространенной формой мошенничества остается телефонное — через звонки или смс. Вместе с тем растет и число случаев обмана с использованием мессенджеров.