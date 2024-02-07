ВЦИОМ: лишь 11% россиян не оплачивают товары банковской картой

Наиболее распространенным способом оплаты отваров у россиян стала банковская карт, хотя бы иногда ею расплачиваются 89% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Сегодня потребители все чаще выбирают "шопинг на диване" и безналичный расчет. По результатам декабрьского опроса ВЦИОМ, в рейтинге наиболее распространенных способов оплаты лидирует банковская карта - по факту получения товара/оказания услуг регулярного и повседневного спроса хотя бы иногда ею расплачиваются 9 из 10 опрошенных (89%)", - говорится в сообщении исследовательского центра.

В топ-4 наиболее распространенных среди россиян способов оплаты также входят наличные средства (66%), платежи через приложение или сайт банка (57%), платежи через приложение или сайт продавца товара (55%).

Подавляющее большинство (89%) считают важной возможность совершать платежи посредством дистанционных онлайн-сервисов. Ключевыми удобствами дистанционных онлайн-сервисов оплаты респонденты назвали отсутствие необходимости вводить реквизиты получателя (87%) и моментальное поступление платежа (90%). За такие удобства некоторые банки и продавцы устанавливают комиссию или сервисный сбор. Порядка 66% россиян не против такой практики и считают, что платные сервисы с дополнительными преимуществами нужно оставить, чтобы пользователи сами принимали решение, какими именно сервисами они хотят воспользоваться. Противоположного мнения придерживаются 29% россиян, говоря о том, что нужно оставить только те способы оплаты, за которые не взимают комиссию.