Экономисты подсчитали, какие продукты стали доступнее в январе

Стоимость молотого кофе, пельменей и соков в январе продемонстрировала снижение в несетевой торговле. Падение показателя оценивается в 1-3%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования компании «Эвотор».

Уточняется, что цены на сахар, майонез, сыр, йогурты, курицу, зефир, молотый кофе, консервированные готовые блюда и хлопья снизились на 1%. Пельмени, детское пюре, выпечка подешевели на 2%, соки и нектары — на 3%.

В России в 2023 году соков из фруктов и овощей произвели намного больше, чем в предыдущем году (+20,4%), следует из данных Росстата.

Отмечается, что в целом в минувшем месяце средняя стоимость продуктов в несетевых магазинах повысилась на 1%. Среди продукции, показавшей наибольший рост в цене, — шоколадные конфеты (+2%) и плиточный шоколад (+3%).

Стоимость кефира, творога, гречки, а также быстрорастворимой лапши и детских молочных продуктов в течение января оставалась стабильной. Также аналитики зафиксировали повышение цен на сосиски, сливочное масло, мясные полуфабрикаты и специи (+2%).