Юрист рассказал о рисках трюка с увольнением для повышения пенсии

Пенсионерам не стоит увольняться с работы для того, чтобы устроиться на нее снова ради увеличения пенсий. С таким предупреждением в беседе с агентством «Прайм» выступил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

При реализации такого сценария граждане рассчитывают на то, что Соцфонд пересчитает им выплаты с учетом индексации, однако такая схема может нести риски как для пенсионера, так и руководства, отметил собеседник.

По его словам, с точки зрения закона такой «трюк» не вызывает вопросов. Однако из-за него бюджет лишается средств, которые могли бы быть потрачены на другие нужды, подчеркнул эксперт. Он назвал данную схему «не вполне добросовестной историей».

В случае массового злоупотребления работниками этим «трюком» государство столкнется с серьезными потерями средств из госбюджета, указал Соловьев. Он не исключает того, что Соцфонд и трудовая инспекция через суд будут добиваться переквалификации трудовых отношений между работодателем и пенсионером.

Специалист отметил, что с 2016 года в стране перерасчет выплат происходит через три месяца после увольнения пенсионера. Выгода есть, однако существует риск того, что работодатель больше не трудоустроит пожилого гражданина после его ухода с работы, добавил он.