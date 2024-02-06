Постановление: жители приграничных территорий бесплатно получат землю

У жителей приграничных регионов, которые лишились дома в связи с обстрелами, будет возможность получить землю бесплатно. Факт использования данной льготы ранее брать во внимание не будут, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

В кабмине подчеркнули, что благодаря данному решению в стране можно будет устранить правовую коллизию, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли.

Как отмечается, до текущего момента закон регулировал, что на бесплатный земельный участок могут претендовать льготные категории граждан, перечень которых определяют региональные власти, лишь единожды. Сейчас пострадавшим предоставят землю бесплатно без учета принципа однократности.

Согласно постановлению, речь идет о россиянах, которые потеряли при обстрелах или терактах как собственное, так и арендованное жилье.