Россиянин продает купюру со «счастливым номером» за 10 млн рублей

Житель Смоленска разместил на популярном сервисе объявлений лот с купюрой. За банкноту со «счастливым номером» он пожелал получить 10 млн рублей, пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, номер купюры номиналом 1 тысяча рублей — 3377777.

Журналисты пояснили, что объявление от лица горожанина разместила компания, которая занимается списанием долгов. За неделю лотом заинтересовались 30 тыс. человек.