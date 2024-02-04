Россиянин продает купюру со «счастливым номером» за 10 млн рублей
Житель Смоленска разместил на популярном сервисе объявлений лот с купюрой. За банкноту со «счастливым номером» он пожелал получить 10 млн рублей, пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, номер купюры номиналом 1 тысяча рублей — 3377777.
Журналисты пояснили, что объявление от лица горожанина разместила компания, которая занимается списанием долгов. За неделю лотом заинтересовались 30 тыс. человек.
По их данным, на сайте объявлений размещено порядка 20 тыс. объявлений с аналогичными предложениями. Владельцы продают как одиночные купюры, так и целые коллекции.
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