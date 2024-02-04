Исследование: в 2023 году спрос на онлайн-покупки вырос на 40%

У россиян почти на 40% вырос спрос на онлайн-покупки. Средний чек покупок составляет порядка 2 тыс. рублей.

За год, как отмечается в исследовании, пользователи сделали свыше 15,5 млн заказов. Самый высокий средний чек заказов (2097 рублей) оказался в четвёртом квартале, тогда как в 2022 году — во втором (1919 рублей). В топ городов по количеству заказов в 2023 году попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Воронеж.

Чаще всего заказывали товары из продовольственных отделов. Абсолютным лидером по числу заказов стало молоко, популярностью пользовались также помидоры, огурцы, курица, колбаса, картофель и сметана.

По результатам исследования сервиса экспресс-доставки «Перекрёстка», с которыми ознакомился RT, на 74% выросло количество заказов с готовой едой.

Согласно аналитикам, в 2023 году лидировали различные виды салатов, основных блюд и завтраков, когда как в 2022 году наибольшим спросом пользовалась сладкая выпечка.

Кроме того, по данным исследования, женщины заказывали продукты на дом в четыре раза чаще, чем мужчины. При этом средний чек среди женщин выше почти на 10%.