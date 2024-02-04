Эксперт назвала пять самых высокооплачиваемых профессий в IT в 2024 году

Высокие зарплаты в IT мотивируют обучаться и начать работу в этой сфере. Причем на некоторые должности в IT можно трудоустроиться и не имея профильного высшего образования.

Эксперт по стратегическому управлению человеческим капиталом, Executive search и управлению персоналом в условиях цифровой трансформации бизнеса Катерина Казакова рассказала "Российской газете" об условиях для соискателей на должности в IT-сфере а также составила список из восьми самых востребованных и дорогих профессий в сфере IT.

Самые высокие зарплаты предлагаются специалистам Database Administrator или DBA. Это люди, которые отвечают за управление базой данных: они администрируют, настраивают производительность, оптимизируют, архивируют данные, осуществляют резервное копирование, восстановление, техническое обслуживание и устранение неполадок, улучшают структуру базы данных. Востребованы эти специалисты в любой индустрии. Диапазон заработных плат для них следующий: Junior - 150 000 - 200 000 руб.

Junior - это младший специалист, нередко студент последних курсов или выпускник ВУЗов, он выполняет несложные задачи под присмотром более опытного коллеги. Задерживается на позиции от 1-го до 2-х лет.

Middle - 250 000 - 350 000 руб. Middle - специалист, который может самостоятельно выполнять ответственную работу, помогать Junior-специалистам, обладает опытом работы - от 2-х до 5-ти лет.

Senior - 400 000 - 600 000 руб. Senior - высококвалифицированный специалист с опытом работы - от 3 до 7 лет, способный быть ментором.

И Lead - 600 000 - 800 000 руб. Lead - ведущий специалист, координирующий один или несколько проектов, участвующий в определении и решении стратегических задач, может также осуществлять управление небольшой командой. Обладает многолетним опытом работы в своей сфере и предметной области. Причем для работы по этой профессии приветствуется любое образование в области информационных технологий, однако можно обойтись и без него.

Следующее высокооплачиваемое направление - Data Scientist. Это специалист, который анализирует и визуализирует данные, на основе которых строит и тестирует модели машинного обучения (ML-модели), владеет различными инструментами работы с большими данными, программирует на Python и SQL. Востребован в любой индустрии. Но для того, чтобы трудоустроиться по этой специальности нужно высшее образование по математическим направлениям.

Диапазон заработных плат для специалистов: Junior - 150 000 - 200 000 руб. Middle - 300 000 - 400 000 руб. Senior - 400 000 - 550 000 руб. Lead - от 500 000 руб.

И точно такие же зарплаты предлагаются специалистам Machine Learning Specialist, которые создают и обучают ML-модели для обработки данных, отвечают за разработку и совершенствование алгоритмов для построения ML-моделей, следят за тем, чтобы ML-модели работали качественно и устраняет ошибки, программируют на одном из языков - Python, C++, R, Java, Scala и др. Они тоже востребованы в любой индустрии. И для работы им тоже нужно высшее математическое образование.

Специалист DevOps Engineer объединяет разработку, тестирование и администрирование ПО в единый цикл, строит единую инфраструктуру, в том числе в облаке, и настраивает работу с ней, осуществляет мониторинг работы инфраструктуры, автоматизирует процессы разработки, обладает знаниями в области сетевых технологий и администрирования операционных систем, владеет инструментами для контейнеризации приложений, настраивает процесс доставки кода с помощью инструментов CI/CD и др. Для трудоустройства приветствуется любое образование в области информационных технологий, однако можно обойтись и без него.

Диапазон зарплат: Junior - 150 000 - 200 000 руб. Middle - 270 000 - 350 000 руб. Senior - 400 000 - 500 000 руб. Lead - от 500 000 руб.

И пятое высокооплачиваемое направление - Embedded Applications Developer. Это человек, который разрабатывает управляющее ПО для различных устройств, отвечает за работоспособность этих устройств (программно-аппаратные комплексы для сбора и обработки информации о состоянии окружающей среды, дорожной информации и др., автомобильные компоненты, навигаторы, смартфоны), обладает знаниями различных протоколов передачи данных, пишет на языках - C++, C#, Python, Go и других. Для работы нужно инженерное образование. Диапазон заработных плат: Junior - 150 000 - 200 000 руб. Middle - 270000 - 350 000 руб. Senior - 350 000 - 450 000 руб. Lead - 400 000 - 500 000 руб.

Как отмечает Катерина Казакова, приведенные зарплаты - средние по стране. Причем можно трудоустроиться в одном регионе, а жить в другом или за границей.

Спрос на этих специалистов превышает предложение (то есть спрос больше, чем количество кандидатов на рынке, тем более высококвалифицированных).