Эксперт назвала пять самых высокооплачиваемых профессий в IT в 2024 году
Высокие зарплаты в IT мотивируют обучаться и начать работу в этой сфере. Причем на некоторые должности в IT можно трудоустроиться и не имея профильного высшего образования.
Эксперт по стратегическому управлению человеческим капиталом, Executive search и управлению персоналом в условиях цифровой трансформации бизнеса Катерина Казакова рассказала "Российской газете" об условиях для соискателей на должности в IT-сфере а также составила список из восьми самых востребованных и дорогих профессий в сфере IT.
Самые высокие зарплаты предлагаются специалистам Database Administrator или DBA. Это люди, которые отвечают за управление базой данных: они администрируют, настраивают производительность, оптимизируют, архивируют данные, осуществляют резервное копирование, восстановление, техническое обслуживание и устранение неполадок, улучшают структуру базы данных. Востребованы эти специалисты в любой индустрии. Диапазон заработных плат для них следующий: Junior - 150 000 - 200 000 руб.
Junior - это младший специалист, нередко студент последних курсов или выпускник ВУЗов, он выполняет несложные задачи под присмотром более опытного коллеги. Задерживается на позиции от 1-го до 2-х лет.
Middle - 250 000 - 350 000 руб. Middle - специалист, который может самостоятельно выполнять ответственную работу, помогать Junior-специалистам, обладает опытом работы - от 2-х до 5-ти лет.
Senior - 400 000 - 600 000 руб. Senior - высококвалифицированный специалист с опытом работы - от 3 до 7 лет, способный быть ментором.
И Lead - 600 000 - 800 000 руб. Lead - ведущий специалист, координирующий один или несколько проектов, участвующий в определении и решении стратегических задач, может также осуществлять управление небольшой командой. Обладает многолетним опытом работы в своей сфере и предметной области. Причем для работы по этой профессии приветствуется любое образование в области информационных технологий, однако можно обойтись и без него.
Следующее высокооплачиваемое направление - Data Scientist. Это специалист, который анализирует и визуализирует данные, на основе которых строит и тестирует модели машинного обучения (ML-модели), владеет различными инструментами работы с большими данными, программирует на Python и SQL. Востребован в любой индустрии. Но для того, чтобы трудоустроиться по этой специальности нужно высшее образование по математическим направлениям.
Диапазон заработных плат для специалистов: Junior - 150 000 - 200 000 руб. Middle - 300 000 - 400 000 руб. Senior - 400 000 - 550 000 руб. Lead - от 500 000 руб.
И точно такие же зарплаты предлагаются специалистам Machine Learning Specialist, которые создают и обучают ML-модели для обработки данных, отвечают за разработку и совершенствование алгоритмов для построения ML-моделей, следят за тем, чтобы ML-модели работали качественно и устраняет ошибки, программируют на одном из языков - Python, C++, R, Java, Scala и др. Они тоже востребованы в любой индустрии. И для работы им тоже нужно высшее математическое образование.
Специалист DevOps Engineer объединяет разработку, тестирование и администрирование ПО в единый цикл, строит единую инфраструктуру, в том числе в облаке, и настраивает работу с ней, осуществляет мониторинг работы инфраструктуры, автоматизирует процессы разработки, обладает знаниями в области сетевых технологий и администрирования операционных систем, владеет инструментами для контейнеризации приложений, настраивает процесс доставки кода с помощью инструментов CI/CD и др. Для трудоустройства приветствуется любое образование в области информационных технологий, однако можно обойтись и без него.
Диапазон зарплат: Junior - 150 000 - 200 000 руб. Middle - 270 000 - 350 000 руб. Senior - 400 000 - 500 000 руб. Lead - от 500 000 руб.
И пятое высокооплачиваемое направление - Embedded Applications Developer. Это человек, который разрабатывает управляющее ПО для различных устройств, отвечает за работоспособность этих устройств (программно-аппаратные комплексы для сбора и обработки информации о состоянии окружающей среды, дорожной информации и др., автомобильные компоненты, навигаторы, смартфоны), обладает знаниями различных протоколов передачи данных, пишет на языках - C++, C#, Python, Go и других. Для работы нужно инженерное образование. Диапазон заработных плат: Junior - 150 000 - 200 000 руб. Middle - 270000 - 350 000 руб. Senior - 350 000 - 450 000 руб. Lead - 400 000 - 500 000 руб.
Как отмечает Катерина Казакова, приведенные зарплаты - средние по стране. Причем можно трудоустроиться в одном регионе, а жить в другом или за границей.
Спрос на этих специалистов превышает предложение (то есть спрос больше, чем количество кандидатов на рынке, тем более высококвалифицированных).
"На все вакансии, которые касаются Machine Learning, спрос будет расти. Элемент ML появляется в различных продуктах многих индустрий - это растущий сектор. Data Science специалисты тоже становятся востребованнее", - уточнила эксперт.