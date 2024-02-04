Россиян призвали не соглашаться на зарплату в конвертах

Зарплаты в конвертах несут в себе множество опасностей, предупредила депутат Госдумы Светлана Бессараб. О том, почему не стоит соглашаться на такие выплаты, она рассказала «Ленте.ру».

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Человек, который получает зарплату в конвертах, не сможет раньше выйти на пенсию. Кроме того, ее размер будет сильно отличаться от обычной. Это будет минимальный платеж, пояснила депутат.

«Да, никто у нас не останется без пенсии, но она будет самой маленькой. Вряд ли это устроит того, кто трудился всю жизнь», — отметила Бессараб.

Кроме того, зарплата в конвертах ставит под вопрос оплату временной нетрудоспособности сотрудника, продолжила собеседница издания.