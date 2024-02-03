Получить социальный налоговый вычет в 2024 году стало проще

«Спортивный» налоговый вычет теперь можно получить в упрощенном порядке — вместо пакета документов налогоплательщику потребуется только справка об оказании услуг. Об этом сообщили в городском Департаменте финансов.

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Заниматься спортом можно и нужно с выгодой

Расходы на фитнес-клуб, бассейн, спортивную секцию можно частично компенсировать. С 2022 года граждане получили право на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за занятия в тренажерном зале и оплату других физкультурно-оздоровительных мероприятий. А с 2024 года это стало удобнее и выгоднее — появился упрощенный порядок оформления, а также увеличились лимиты для социальных вычетов — с 120 тысяч до 150 тысяч рублей в год. Соответственно, максимальная сумма возврата уплаченного НДФЛ возросла до 19,5 тысячи рублей в год.

Как оформить и получить социальную выплату за тренировки

При оформлении «спортивного» налогового вычета важно убедиться, что организация или индивидуальный предприниматель включены в специальный перечень Министерства спорта Российской Федерации. Сегодня в нем уже 4088 физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей. Основная часть организаций находится в Москве и Московской области.

«Для получения вычета необходимо быть налоговым резидентом Российской Федерации и получать доходы, облагаемые НДФЛ. Стоит также помнить, что социальный вычет предоставляется в сумме, уплаченной за оказание физкультурно-оздоровительных услуг как самому налогоплательщику, так и его детям до 18 или 24 лет, в случае если ребенок обучается по очной форме, и подопечным до 18 лет», — отметила Ольга Лукачева, эксперт столичного Департамента финансов.

По новым нормам налоговый вычет предоставляется проактивно, то есть без заполнения декларации 3-НДФЛ и предоставления пакета подтверждающих документов. Организации самостоятельно передают Федеральной налоговой службе информацию об оплате сотрудником спортивно-оздоровительных услуг (с его согласия). На основании этих сведений в личном кабинете налогоплательщика автоматически формируется предзаполненное заявление на получение вычета. Его необходимо подтвердить, проверить все сведения и направить в налоговую службу. Новая процедура позволит сэкономить время при оформлении вычета и в два раза ускорить его получение.

Нововведения распространяются на расходы, понесенные физическими лицами с 1 января 2024 года. За более ранний период декларацию заполняют самостоятельно, приложив к ней чеки с договорами.

Более подробную информацию о порядке оформления социальных налоговых вычетов можно получить на сайте. А проверить, включена ли организация в перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида, можно на официальном сайте Минспорта РФ.

Развивать спорт и делать его доступнее помогает федеральный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Благодаря ему по всей России развивается социальная инфраструктура и появляются новые возможности для массовых занятий физической культурой.