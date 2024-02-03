Россиян предупредили о главных опасностях зарплаты в конвертах

«С этой практикой все сложнее, чем кажется на первый взгляд. Хотя, казалось бы, на первый взгляд, какая разница, как именно человек получает зарплату? На самом деле, выплаты в конверте — это уход от страхового взноса. Значит, например, человек может на пять лет позже выйти на обычную пенсию, получая только социальную. Да, никто у нас не останется без пенсии, но она будет самой маленькой. Вряд ли это устроит того, кто трудился всю жизнь», — заметила политик.