Аналитик высказался об инвестициях в ювелирные украшения

В маркетплейсе «Финмир» назвали инвестиции в ювелирные украшения сомнительной идеей. По словам его финансового аналитика Вадима Заноздрина, продать украшение легко и без большого дисконта на него не представляется возможным, передают «Известия».

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Специалист подчеркнул, что такое вложение подойдет тем, кто работает в этой сфере и знает все возможные варианты, где можно купить очень интересные изделия и «куда их можно будет потом продать». Собеседник отметил, что в ломбардах по большей части принимают продукцию по граммам, а не по внутренней цене. Там не берут во внимание художественную или историческую ценность изделия, добавил он.

Есть другой вариант, как заявил эксперт — продажа интересных украшений на аукционе для частных коллекций или музеев. Однако, по его словам, в данном случае речь идет, скорее, о бизнесе, чем об инвестиции.

Заноздрин счел целесообразным вложение части средств в ювелирные украшения для собственного использования и передачи по наследству.

По его словам, при приобретении украшений можно столкнуться с низким качеством товара. Он советует их покупать у производителей или дистрибьюторов.