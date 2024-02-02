Эксперт объяснила, как не стать жертвой обмана при расчете пенсии

Понять, корректен ли расчет пенсии и ее составляющих, можно с помощью выписки из лицевого счета. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Профессор обратила внимание на то, что выписка является самым важным документом в данном случае. За ней нужно обратиться в Социальный фонд России (СФР). По словам эксперта, процесс получения документа прост – выписку можно заказать через личный кабинет на госуслугах или в СФР, в МФЦ и в клиентских службах фонда.

В документе указаны разные данные. Речь идет о стаже, размере индивидуального пенсионного коэффициента и другой информации, указала Финогенова. Она подчеркнула, что все сведения необходимо тщательно проверить.

Собеседница агентства подтвердила: ошибки с расчетом могут возникать. Это происходит при некорректном учете стажа. Кроме того, ошибки находят, если работодателем не уплачивались страховые пенсионные взносы или они уплачивались не полностью. При обнаружении проблем необходимо подать заявление о перерасчете пенсии в отделение СФР с уточненными данными. Однако с собой нужно взять подтверждающие документы, говорится в публикации.

По словам Финогеновой, подача заявления предусмотрена через МФЦ или портал госуслуг, а также в СФР по месту жительства. Его обязаны рассмотреть в течение пяти дней.

Собеседница также сообщила, что проблемы с расчетом пенсии могут возникать в связи с техническими ошибками фонда. Но и в таком случае придется подать заявление в СФР, отметила она.