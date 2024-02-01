Эксперт оценил новую идею по борьбе с телефонными мошенниками
Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Ткачева, направленную на борьбу с телефонным мошенничеством.
Согласно предложению парламентария, кредитные организации необходимо обязать использовать для связи с клиентами единые многоканальные номера, состоящие не более чем из пяти цифр. По словам Ткачева, граждане не всегда могут отличить мошенников от банковских служащих, так как последние используют в своей работе телефонные номера, которые не позволяют однозначно идентифицировать их принадлежность к кредитной организации. Депутат считает, что нововведение будет способствовать предупреждению и предотвращению случаев мошенничества.
Я не уверен, что эта мера позволит бороться с мошенниками. У каждого оператора связи уже есть обязанность транслировать своему абоненту номер звонящего. И они несут ответственность в тех случаях, когда абоненты видят подменный номер, а не истинный. При этом короткий номер можно подделать, под него можно мимикрировать, это несложно, особенно если человек, которому поступает звонок, не является абонентом «большой тройки» операторов. При звонке абонентам компаний МТС, «Мегафона» или «Теле2», использующим антифрод – системы [системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций] подделать номер значительно сложнее, нежели при звонке абоненту мелкого оператора связи, которых достаточно много осталось в российских регионах. Небольшие операторы экономят на оборудовании, которое «режет» подобный трафик, поэтому там могут проявиться мошеннические звонки.Генрих ДевяткинДоцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ
Если банки обяжут звонить своим клиентам только со специальных коротких номеров, то у людей может появиться излишнее чувство доверия к подобным номерам, отметил эксперт.
«И в этом есть опасность. Если инициатива будет воплощена и каждый банк выпустит свой короткий номер, то этим будут пользоваться мошенники, подменяя номера. Крупные операторы смогут это отслеживать, а вот небольшие находятся в группе риска», - сказал специалист.
Ранее россиянам рассказали об изменении тактики телефонных мошенников.