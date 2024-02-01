Опрос показал растущую неприязнь к работе микрофинансовых организаций

Более двух третей россиян (70%) уверены в том, что необходимо запретить деятельность микрофинансовых организаций в России. Об этом свидетельствует исследование портала SuperJob.ru.

Опрос был проведен 28-30 января во всех российских регионах. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Результаты свидетельствуют о том, что 7 из 10 респондентов выступили за закрытие микрофинансовых организаций. При этом чаще всего против экспресс-займов высказывались участники исследования старше 45 лет (72%), а также россияне, имеющие ежемесячный доход от 50 до 100 тысяч рублей (77%).

Они аргументировали свою позицию тем, что «деньги должны выдаваться только после серьезной проверки и только банками». А также отмечали, что в данной сфере действуют слишком много мошенников.

Против запрета МФО выступили 6% жителей России, чаще всего молодые люди до 34 лет (11%). Они уверены, что нужно обеспечить доступ к займам для всех граждан вне зависимости от их дохода.

А почти каждый четвертый участник исследования (24%) заявил о том, что не имеет четкой позиции по данному вопросу.

Ранее стало известно, что Банк России планирует усложнить процедуру выдачи микрокредитов с 1 октября 2024 года. Получить их человек сможет только при наличии электронной подписи. Основная цель нововведения - защитить россиян от оформления кредитов на их имя без их согласия.