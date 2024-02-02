Экономист раскрыл лайфхак для россиян с кредитами

«Лайфхак такой: найти банк, который был бы готов вам все эти кредиты рефинансировать. То есть, условно говоря, какой-то банк просто берет всю вашу кредитную задолженность, погашает ее, и на эту кредитную задолженность выдает вам новый кредит, но с условием того, что он растягивает это на более длительный срок, может быть, с не столь высоким процентом. У вас ежемесячный совокупный платеж по одному кредиту становится в абсолютной величине меньше, чем выплаты по той куче кредитов, которую вы успели набрать», — рассказал Беляев.