Автор книги «Богатый папа, бедный папа» рассказал, сколько у него биткоинов

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что держит 66 биткоинов. Об этом он рассказал в интервью Kitko News.

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«С запуском ETF в рынок вливается куча денег из пенсионных фондов. Это огромный приток, который должен повысить стоимость криптовалют», — рассуждает Кийосаки.

При этом сам звездный инвестор вкладываться в биткоин-ETF не планирует. По его словам, это слишком ненадежный актив.

«Никаких ETF. Я не хочу иметь дело ни с чем, что можно напечатать», — подчеркнул автор «Богатый папа, бедный папа».

В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США дала разрешение ряду крупных и средних инвестфондов, включая BlackRock, Invesco и Fidelity, запустить биткоин-ETF. До этого регулятор отказывался торговать этим инструментом в течение 10 лет.