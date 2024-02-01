Эксперт назвал рискованные услуги, которые маскируют под долгосрочные вклады

Зачастую банки навязывают клиентам рискованные продукты. Это происходит при их обращении по поводу открытия вклада, заявил в беседе с агентством «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин.

В частности, речь идет об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и накопительном страховании жизни (НСЖ), подчеркнул он. В данном случае денежные средства россиян вкладывают в финансовые активы и заодно страхуют их жизнь, указал собеседник.

Он также отметил, что такие услуги предполагают внесение определенных сумм в течение всего периода действия договора. Если деньги не вносить, можно столкнуться с финансовыми потерями, подчеркнул специалист.

Кроме того, эксперт заявил, что вместо вклада банки могут предлагать инвестиции на рынке ценных бумаг. При этом Сироткин назвал тренды на биржах непредсказуемыми.

Также, по его словам, клиентам могут предлагать вложить средства в драгоценные металлы через обезличенные металлические счета (ОМС) или покупку слитков. Однако эксперт обратил внимание на то, что обещанный высокий доход идет в паре с высокими рисками и вовсе не гарантирован.