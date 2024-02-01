Россияне купили 95 тонн золота в слитках в 2023 году

Население по итогам 2023 года закупило 95 тонн золота в слитках, цитирует «Интерфакс» замминистра финансов Алексея Моисеева. Спрос остается высоким — в 2022 году граждане купили почти 100 тонн золота в слитках.

По его словам, основные объемы пришлись на четвертый квартал года, когда начала действовать экспортная пошлина.

«Мы заметили, что год состоит из двух половинок, точнее говоря, из трех четвертей и одной четверти, и что покупка золота физическими лицами планомерно сокращалась в течение всего года и потом резко выросла в IV квартале, — указал он. — И вот это совпадение с введением пошлины с 1 октября, конечно, нас озадачило».

В России 1 октября 2023 года начала действовать экспортная пошлина на золото, с привязкой к курсу рубля. Максимальный размер пошлины составляет 7% при курсе доллара выше 95 рублей. Если же курс ниже 80 рублей, то ставка при расчете пошлины составляет 0%.

Ранее Моисеев делился опасениями, что граждане вывозят золото из страны «в карманах», чтобы обойти «курсовую» пошлину. Минфин даже предложил ограничить его объемы экспорта, однако решение, по его словам, еще не принято.

«Мы продолжаем следить за тем, что происходит: было ли это каким-то разовым или это действительно новый тренд», — сказал Моисеев.

Из его слов следует, что участники рынка отмечают дефицит золотых слитков розничного размера. Если решение по ограничению экспорта будет принято, «оно будет увязано с каким-то более-менее распространенным номиналом, весом золотого слитка», пояснил Моисеев. Он заверил, что прежде чем ввести ограничения, министерство изучит ситуацию, чтобы не навредить и легитимному бизнесу.