Банки РФ могут начать выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

Власти предлагают обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Известия». Местоположение будут определять при заходе в онлайн-банк — если выявят признаки, что человек проживает за границей, кредитная организация должна будет запросить у него подтверждение резидентства и передать данные в Федеральную налоговую службу (ФНС).

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Кредитные организации должны будут отслеживать, откуда клиенты заходят в онлайн-банк. Если выяснится, что человек преимущественно пользуется интернет-сервисами с территории иностранных государств, то банк должен будет запросить у клиента дополнительную информацию о его месте проживания. Если клиент не предоставит запрашиваемые документы, то банк вправе прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Никаких решений по инициативе не принято, заявили «Известиям» в Минфине. В ФНС также сказали, что проект нормативного акта разработан, чтобы запустить обсуждение механизма. По его результатам поправки могут доработать или признать их нецелесообразными, заявили в службе.

Сейчас банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом. Проект постановления предусматривает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию.