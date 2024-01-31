Депутат Бессараб рассказала, как оформить повышенные пособия

«У нас сейчас всё больше социальных гарантий и льгот меняются в проактивном режиме. Это значит, что ни пенсионерам, ни получателям уже назначенных пособий не надо куда-то идти, писать заявления и так далее — всё произойдёт автоматически», — цитирует депутата «Парламентская газета».