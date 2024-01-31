Rambler&Co и «Афиша» вошли в топ-5 лучших работодателей медиабизнеса

«Лучший работодатель» по версии HeadHunter — самый масштабный в России рейтинг по количеству компаний-участниц и объёму исследования. В 2022 году в нём заявились почти 2 тысяч компаний, из них более 1 тысяч стали финалистами. За лучших работодателей свои голоса отдали 78,4 тысячи соискателей, а на платформе HeadHunter опрос eNPS прошли 249 тысяч сотрудников.