Rambler&Co и «Афиша» вошли в топ-5 лучших работодателей медиабизнеса
Сегодня HeadHunter.ru опубликовал рейтинг за 2023 год
Rambler&Co занял 3 место в категории «Медиа» списка лучших работодателей России среди крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников) и в топ-15 общего рейтинга «Лучший работодатель» по версии HeadHunter. Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.
Компания «Афиша» заняла 5 место в категории «Медиа» и 4 место в рейтинге среди небольших компаний (от 100 до 250 сотрудников). «Афиша» объединяет медиасервис Afisha.ru, информационное издание «Афиша Daily», проект «Афиша-Рестораны» и мобильные приложения «Афиша».
При составлении списка учитывается уровень развития HR-процессов и практик, оценка штатных работников каждой компании, а также востребованность среди соискателей.
«Лучший работодатель» по версии HeadHunter — самый масштабный в России рейтинг по количеству компаний-участниц и объёму исследования. В 2022 году в нём заявились почти 2 тысяч компаний, из них более 1 тысяч стали финалистами. За лучших работодателей свои голоса отдали 78,4 тысячи соискателей, а на платформе HeadHunter опрос eNPS прошли 249 тысяч сотрудников.