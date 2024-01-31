В ЦБ рассказали об изменении тактики телефонных мошенников

По его словам, трендом последних месяцев стала персонификация, то есть предварительное изучение потенциальной жертвы через соцсети и кредитную историю. Российская газета

После этого под характеристики жертвы разрабатывается индивидуальный сценарий обмана с использованием современных технологий, добавил Зубарев. Например, мошенники могут создать поддельные Telegram-аккаунты руководителей компании, в которой работает жертва, а также создавать голосовые сообщения от имени родственников или близких человека. «Уже после этого с жертвой связываются по телефону и обманывают по стандартной схеме», — заключил Зубарев. Lenta.ru