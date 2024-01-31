В ЦБ предположили, как долго сохранится проблема разблокировки активов россиян

ЦБ заявил, что проблема разблокировки активов инвесторов РФ может сохраниться в 2025 году
Работа над разблокировой активов российских инвесторов будет активно продолжаться в 2024 году, однако эта проблема может сохраниться и в 2025 году. Об этом сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".
"Часть работы [по разблокировке активов] была уже проделана в 2023 году, часть работы перешла на 2024 год. Думаю, что и 2025 год вполне может быть себе годом, в котором мы будем решать проблемы с заблокированными активами", - сказала она.
В свою очередь, глава НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что годом разблокировки активов должен стать 2024 год.
"Часть из активов, которые могли бы увеличить объемы рынка заблокированы, около 60%, а может быть и больше активов free float [в свободном обращении] по тем или иным причинам заблокированы", - также сказал он.
Об обмене активами
Ранее президент России Владимир Путин издал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" в целях обмена замороженными иностранными активами. Документ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". При этом стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, пока что ограничена суммой в 100 тыс. рублей.