В последние несколько месяцев телефонные мошенники изменили способы обмана потенциальных жертв. Об этом рассказал заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Герман Зубарев газете «Известия».
По словам Зубарева, теперь злоумышленники предварительно изучают свою жертву — ее профиль в соцсетях, друзей, сферу работы. Какая-то информация берется с сайтов, где человек сам оставляет информацию о себе. После этого злоумышленники разрабатывают индивидуальную схему коммуникации с жертвой.
«Под него разрабатывается индивидуальный сценарий обмана с использованием современных технологий. Так, массово распространяется схема с созданием поддельных Telegram-аккаунтов руководителей: чтобы завоевать доверие, людям пишут от имени их начальников», — поделился Зубарев.
Он добавил, что мошенники пользуются современными технологиями, например, искусственным интеллектом, чтобы создать голосовое сообщение якобы от родственника жертвы или кого-то из его близких.