Образование и хорошая семья: эксперты составили портрет сверхбогатых россиян
Ежегодно список сверхбогатых россиян Forbes обновляется, однако новички входят в него не так часто. Ученые центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева и Екатерина Слободенюк составили портрет типичных богатых россиян.
Так, в основном это мужчины с высшим московским образованием, при этом доминируют те, кто получил естественно-научное, а не гуманитарное. Они родились в обеспеченной семье и сделали состояние в топливно-энергетическом комплексе, финансах или промышленности.
— В силу доминирования в группе бизнесменов средних и старших возрастов, рождение которых приходилось на советские годы, среди родителей превалируют работники государственных предприятий и учреждений бюджетной сферы. Кроме того, отцы нередко работали и во властных структурах, — говорится в исследовании.
При этом в последние годы в топ-200 состоятельных россиян чаще стали входить женщины и молодые бизнесмены, пишет РБК.
Недавно президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно возглавил список богатейших людей планеты, опередив знаменитого инженера и предпринимателя Илона Маска. Состояние Арно выросло почти на 21,6 миллиарда долларов.
В конце декабря прошлого года стало известно имя женщины, чье состояние оценивается более чем в 100 миллиардов долларов.