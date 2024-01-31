Кому положены повышенные пособия с 1 февраля 2024 года

С 1 февраля 2024 года в России вырастут пособия и социальные выплаты для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и других льготников. Всего запланированная индексация коснется 20 миллионов человек, она составит почти 7,5 процента, как и уровень инфляции. Кто имеет право на повышенные выплаты, как их получить и какие еще изменения планируют в системе социальной поддержки, «Парламентской газете» 30 января рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Повысят практически все»

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- Светлана Викторовна, анонсировали, что с 1 февраля проиндексируют сразу многие социальные выплаты и пособия. Какие именно?

- Это сорок выплат различного рода. И касаются они совокупно 20 миллионов получателей. Проиндексировать выплаты планируется на 7,42 процента. Но важно понимать, что с 1 февраля мы повышаем те социальные выплаты и пособия, которые зависят от реального уровня инфляции. Если его прогнозное значение на текущий период было 7,5 процента, то реальное, согласно Росстату, установилось на уровне 7,42. А значит, на этот показатель выплаты и пособия и повысятся.

Материнский капитал составит чуть больше 630 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго. При этом если на второго ребенка вы получаете выплату, уже получив на первого, вы можете рассчитывать на доплату примерно в 203 тысячи. А если семья, допустим, не получала материнский капитал вовсе, то она все равно сможет рассчитывать на сумму с учетом повышающего коэффициента независимо от того, когда ребенок родился или родится — уже в этом году, после индексации, или в прошлом.

Еще у нас действует так называемое единое детское пособие. Оно зависит от прожиточного минимума в конкретном субъекте России, где живет та или иная семья. А вот беременные мамы, вставшие на учет на ранних сроках, получают пособие исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения. Обе этих выплаты, соответственно, тоже будут проиндексированы.

Кроме того, повышение коснется множества социальных доплат, например, для наших пенсионеров. Мы понимаем, что получать люди пожилого возраста должны не ниже прожиточного минимума. Даже если он ни дня не трудился и не имеет трудового стажа.

- Кого не затронет грядущее повышение?

- Довольно сложно сказать. Например, у нас в течение достаточно длительного времени индексация не касалась пособий по безработице. Но при принятии нового закона о занятости населения мы и эту ситуацию изменили — сегодня пособие крепко привязано к минимальному размеру оплаты труда. Оно не составляет сто процентов от МРОТ, потому что Правительство при обсуждении будущего закона указало, что те, кто находится в активном поиске работы, имеют другой статус, нежели те, кто просто не работает и получает минималку, и мы с этой позицией согласились. Но привязано однозначно.

Есть и ряд пособий, изменения которых зависят от указов президента — например, выплаты по уходу за инвалидами. Но в целом все ключевые пособия будут проиндексированы. А некоторые уже проиндексированы. Например, те же пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам повысили на 48 процентов. А к следующему году мы ожидаем их повышения в два раза.

Вопрос с работающими пенсионерами придется решать

- Что нужно, чтобы получать повышенные пособия? Надо ли куда-то обращаться с заявлениями, или выплаты проиндексируют автоматически?

- У нас сейчас все больше социальных гарантий и льгот меняются в проактивном режиме. Это значит, что ни пенсионерам, ни получателям уже назначенных пособий не надо куда-то идти, писать заявления и так далее — все произойдет автоматически. Но есть важный нюанс. Если человек получает пособие по критериям нуждаемости — например, единое пособие на ребенка, — то нужно помнить, что оно всегда назначается на какой-то срок. Например, в двенадцать месяцев. И если срок выходит, а нужда в пособии сохраняется, следует переподать заявление. При этом вновь назначенное пособие уже будет выплачиваться в соответствии с заявленной индексацией — то есть оно будет больше.

- Планируется ли изменить систему перерасчета пенсий работающим пенсионерам?

- Нет, увы, пока в этой сфере никаких изменений не будет. С 1 августа этого года пенсионеры, которые трудились весь прошлый год, смогут изменить свою пенсию, но максимум лишь на три балла. Стоимость одного балла — 133 рубля и 5 копеек, то есть речь идет о прибавке около 399 рублей. Конечно, это ничтожно мало. И с учетом изменений на рынке труда и большой потребности в кадрах, на мой взгляд, Правительству все же придется сесть за стол переговоров с депутатами Государственной Думы, которые считают, что пришла пора снять эти ограничения. Нужно дать российским пенсионерам возможность трудиться и получать наравне с работающими пенсионные баллы.

- На каком этапе сейчас находится переговорный процесс по этому вопросу?