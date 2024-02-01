Увеличилось число россиян с пятью и более кредитами

На конец 2023 года доля граждан, которые имеют более пяти активных кредитов, возросла на 1,5 процентных пункта (п.п.), до 8,6%, сообщает РБК со ссылкой на данные «Скоринг бюро». В большей степени увеличилась доля тех, у кого больше трех кредитов, достигнув 28,6%.

По данным «Скоринг бюро», число заёмщиков, имеющих несколько кредитов, на постоянной основе увеличивается еще с 2019 года. Самый большой прирост был зафиксирован в 2022 году, когда доля граждан с одним кредитом сократилась на 4,5 п.п., до 49,7%.

Директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский утверждает, что рост доли граждан с пятью и более кредитами связан с большим распространением кредитных карт. По данным Банка России, на июль 2023 года в стране насчитывалось более 23 млн граждан, имеющих активную кредитную карту. Ранее аналитики Frank RG прогнозировали , что к концу 2023 года объем портфеля кредитных карт у российских банков может возрасти до рекордных 3,1 трлн рублей.

Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин утверждает, что рост доли заемщиков с несколькими кредитами нельзя считать значительным, так как он может объясняться различными факторами.

«Многочисленное поколение бумеров выходит из периода экономической активности, ему на смену приходят малочисленные когорты поколения Y, оно же поколение миллениалов. В связи с выходом на пенсию перестало получать кредиты то поколение, которое и так не привыкло жить в долг, в то время как молодые заемщики более активны — например, не боятся брать обязательства сразу по нескольким кредитным картам с грейс-периодами», — заявил Уклеин.

Директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Полухин утверждает, что рост закредитованности населения может говорить о накоплении рисков в сегменте розничного кредитования.

«Реализация этих рисков в значительной степени будет зависеть от сопутствующих факторов. Сохранение высокого уровня занятости населения и позитивная динамика реальных доходов снижают вероятность их реализации», — пояснил Полухин.